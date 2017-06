PS-militanten in Charleroi willen decumul vanaf 2018

Les militants sont les garants de l'idéal socialiste. Ce soir à la Fédé carolo : c'est un OUI franc et massif pour le décumul intégral ! — Paul Magnette(@ PaulMagnette) 16/06/17 02:00

De militanten zijn tot een resolutie gekomen met vier punten. Zo moet er vanaf 2018 een decumul zijn tussen de functie van burgemeester, schepen en OCMW-voorzitter en die van parlementslid, op Waals, federaal of Europees niveau.



De mandaten binnen een vzw gelinkt aan de functie van burgemeester moeten bovendien gratis worden, en de verkozen politici moeten hun openbare en private mandaten die gelinkt zijn aan hun professionele activiteiten, openbaar maken.



Tot slot vraagt de Fédération de Charleroi dat een debat geopend wordt over de beperking van het aantal mandaten tot twee opeenvolgende mandaten in de functies van minister-president en parlementslid.



De voorstellen zullen vanaf maandag voorgesteld worden aan het nationaal partijbureau van de PS, aldus OCMW-voorzitter Eric Massin, die de bijeenkomst van vrijdag voorzat.



"De militanten zijn de garantie voor het socialistisch ideaal. Vanavond bij de afdeling van Charleroi was er een eerlijke en massale JA voor de integrale decumul", aldus Waals minister-president en titelvoerend burgemeester van Charleroi Paul Magnette op Twitter.