Politieactie Antwerpen: drie personen opgepakt met realistische speelgoedwapens

In Antwerpen is de politie vandaag binnengevallen in een pand in de Breydelstraat, midden in de stationsbuurt, na een melding van 'gewapende personen'. Drie jongeren werden opgepakt. Het bleek uiteindelijk om speelgoedwapens te gaan.

Het #statiekwartier wordt afgesloten voor een controle door de politie. Er is een onderzoek gaande. — Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) 21/06/17 02:00 "Het statiekwartier wordt afgesloten voor een controle door de politie. Er is een onderzoek gaande", klonk het iets voor 11 uur in een korte mededeling van de lokale politie Antwerpen op Twitter. De Breydelstraat is opnieuw helemaal vrij. #statiekwartier — Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) 21/06/17 02:00 Om 9.15 uur had een getuige jongeren gezien op een dak aan de Breydelstraat, vermoedelijk met wapens. Na nazicht bleken de jongeren in een pand in de Breydelstraat te zijn. De buurt werd afgesloten. Niemand mocht nog door. Het station bleef wel toegankelijk.



Zwaargewapende agenten en ook een federale politiehelikopter kwamen ter plaatse. Ze plaatsten zich ook op daken in de buurt. Rond 11.30 uur ging de politie naar binnen en werden drie personen opgepakt voor verhoor. Om 12.10 uur werd de buurt opnieuw vrijgegeven. BB-gun "Bij controle bleek dat alle jongeren in het bezit waren van een BB-gun, een speelgoedwapen", zegt de lokale politie. "De speelgoedwapens vielen zo goed als niet te onderscheiden van echte wapens en al zeker niet door mensen die beneden op de straat wandelden, wat tot grote ongerustheid heeft geleid."



De politie herhaalt een oproep om ook met speelgoedwapens voorzichtig om te springen. "Gezien de verhoogde aandacht voor terreur bij ordediensten kan de aanwezigheid van zo'n nepwapen tot gevaarlijke situaties leiden wanneer er een tussenkomst van de politie of defensie is, vooral wanneer men zich ook nog eens verdacht gedraagt." Commotie in Breydelstraat nadat jongeren met nepwapens over de daken liepen. Houd speelgoedwapens uit publieke beeld.https://t.co/OUYBXkOpik pic.twitter.com/EFpz0KsVFj — Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) 21/06/17 02:00