Politie zoekt deze man in onrustwekkende verdwijningszaak Jihane (6)

In het kader van de verdwijning van de 6-jarige Jihane, die gistermiddag in Anderlecht verdween, is de politie op zoek naar een man van het Noord-Afrikaanse type. "Wij vragen aan de man op de foto, of aan iedereen die meent deze man te herkennen, zich te melden bij de politie", aldus de speurders. Waarvoor de man exact gezocht wordt, zegt de politie niet, maar op gelekte camerabeelden is te zien hoe de man waarvan sprake met Jihane aan de hand over straat loopt.

©Politie Jihane El Oizo werd gisteren rond 15 uur voor het laatst gezien op de wekelijkse markt aan de Slachthuizen in Anderlecht. De federale politie heeft daarom een nieuw opsporingsbericht verspreid, met een beschrijving van de man en van het meisje. De politie verduidelijkt niet welke rol de man speelt in de verdwijning van het meisje, maar op camerabeelden is te zien hoe hij met Jihane aan de hand over straat wandelt.



"Deze man is van het Noord-Afrikaanse type en is struis gebouwd. Hij heeft voorhoofdskaalheid en heeft een baard. Hij droeg een T-shirt, een blauwe bermuda met witte motieven en sandalen. Hij had ook een trolley bij zich", zo laat de politie weten.

Share "Ze liep aan mijn zijde, toen ik rondkeek was ze er plots niet meer" De vader van de 6-jarige Jihane heeft intussen bij RTL gereageerd op de verdwijing van zijn dochter. "Ze liep aan mijn zijde, toen ik rondkeek was ze er plots niet meer", aldus de vader. Volgens de man beschikt de politie over camerabeelden waarop te zien is "hoe iemand haar aan de hand meeneemt en samen met haar vertrekt."



Gisteren al waren heel wat vrijwilligers uit de buurt actief om affiches te verspreiden in Anderlecht, Molenbeek en Brussel-Zuid. Volgens Dirk Depover van Child Focus is het opsporingsbericht naar Jihane al een miljoen keer gedeeld.