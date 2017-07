Politie onderschept vijf illegale taxi's die klanten ronselden op Tomorrowland

Enkele taxi's hebben zich niet aan die voorwaarden gehouden. De politie had op voorhand aangekondigd streng te zullen toekijken op bedrijven die rond Tomorrowland klanten ronselen.



Chauffeurs die niet in de toegewezen zone parkeren, veroorzaken verkeersoverlast en veiligheidsproblemen. Vaak vragen ze ook fenomenale bedragen en is er concurrentievervalsing. De vijf taxi's zijn in beslag genomen tot 31 juli, de dag na Tomorrowland.