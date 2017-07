Politie knoeit met aanpak financiële criminaliteit

Sinds 2014 hanteert de federale een nieuwe "geoptimaliseerde" aanpak van financiële criminaliteit. Het basisidee achter de nieuwe aanpak was dat het beter zou zijn grotere onderzoeksteams op te richten bij de vijf grootste gerechtelijke politiediensten van ons land: Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi en Luik. Bij de centrale dienst in Brussel bleef nog een kleinere groep speurders over die alleen nog zeer gespecialiseerde steun zou geven aan de collega's in het hele land.



Wachten

Maar het Comité P moet besluiten dat na drie jaar nog altijd niet definitief is vastgelegd op welke onderzoeksopdrachten de overgebleven centrale groep speurders (de dienst CDGEFID) nu juist moet focussen. Ook voor de vijf gespecialiseerde onderzoeksteams in de rest van het land is het nog wachten op definitieve, specifieke regels. Het is ook wachten op een richtlijn die vastlegt hoe alle diensten in de strijd tegen de financiële criminaliteit onderling de taken moeten verdelen.



Pittige discussie

De kwestie ligt gevoelig. Ze leidde in september vorig jaar al tot een pittige discussie tussen de sp.a en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven noemde de toestand toen al "wraakroepend en verontrustend".