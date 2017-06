Vermist jongetje (4) levenloos uit water gehaald in Harelbeke

Het jongetje van vier dat vermist was in De Gavers in Harelbeke is uit het water gehaald. Volgens het parket kwam het kind wellicht om het leven door verdrinking.

Politie en brandweer waren vanavond in Harelbeke massaal op zoek naar een vermist kind van vier. "Het kindje was aan het spelen aan de oever", zei persofficier Chris Deryckere van hulpverleningszone Fluvia. Het jongetje uit Hulste kwam rond 17 uur met zijn moeder aan bij de strandzone. Een halfuur later deed zij aangifte van zijn verdwijning. Het kind was om 17.10 uur nog gezien op camerabeelden. Politie en brandweer kamden de omgeving uit. Een helikopter en sonarboot kwamen ter plaatse, net als duikers die naar het jongetje zochten.

Even na 20.30 kwam de bevestiging dat het jongetje uit het water werd gehaald.