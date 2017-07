Politie beschuldigd van slagen aan vrouw op festival

Volgens de 32-jarige Timoer Apers brak gisteravond rond 23 uur een grote vechtpartij uit op het festival in Hamme. "Toen mijn vriendin zag dat de politie een van haar vriendinnen geboeid had, is ze ernaartoe gelopen", zegt de man aan nieuwsblad.be. "Ze was zeker niet agressief. Ze wou alleen maar helpen. Toch hebben de agenten haar meteen weggeduwd." Volgens de man werd zijn vriendin daarna met een wapenstok op het hoofd geslagen. Hij deelde een foto op sociale media en is van plan klacht in te dienen tegen de lokale politie. Het bericht is intussen niet meer beschikbaar.

Klacht

"Er was zondagmiddag nog geen klacht neergelegd", zegt woordvoerster Julie Van Hoorebeke van de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. "Het is nog niet duidelijk of er intussen klacht is ingediend. Uiteraard zal alles onderzocht worden en zal het onderzoek moeten uitwijzen of daar effectief iets aan de hand was. De politiediensten ontkennen in elk geval ten stelligste dat er zaken zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. Dat zal het voorwerp uitmaken van verder onderzoek."



Het parket geeft verder geen details over de vechtpartij en de feiten. De foto van het slachtoffer is intussen verwijderd maar op sociale media krijgt de lokale politie zowel haatboodschappen als steunbetuigingen.