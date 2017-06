Philippe De Backer wil pestvideo offline: "Privacy van het slachtoffer primeert"

Het filmpje, dat circuleerde op sociale media, toont hoe een twaalfjarige jongen eerst bijna wordt gewurgd en daarna in het water wordt gegooid. De beelden zouden gemaakt zijn in Ranst en de politie heeft drie vermoedelijke daders opgepakt.

"De beelden die gemaakt zijn, mogen en hoeven niet verspreid te worden. De privacy van het slachtoffer primeert", laat De Backer weten. "De emotionele schade voor het slachtoffer is gigantisch groot. Het filmpje delen kan het traumatiserende effect voor het slachtoffer nog vergroten. Nieuwssites hoeven de beelden dus niet online te plaatsen, uit respect voor de privacy van het slachtoffer. Ook veel mensen delen nu uit solidariteit het filmpje op social media, maar dat is geen goed idee. Door de beelden te delen, spelen we ongewild in de kaart van de jongeren die het filmpje online plaatsten en die hier enkel 'likes' of status willen scoren. We mogen niet de luidspreker zijn van hun agressie."

De staatssecretaris heeft de Privacycommissie gevraagd waar het kan - en met respect voor het gerechtelijk onderzoek - tussen te komen om beelden offline te halen.

De commissie stelt vast dat verschillende grote nieuwswebsites het filmpje intussen hebben weggehaald. Ze zal wel contact opnemen met de VVJ om de regels rond beelden van minderjarigen nog eens duidelijk te maken. Die werden aangescherpt na het busongeval in Sierre.