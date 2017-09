Peuter komt om bij ongeval met buur in Turnhout

In de Taeymanslaan, in een woonwijk in Turnhout, is zaterdagmiddag iets voor 14.00 uur een peuter van anderhalf jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Het meisje zat op straat te spelen, toen de meerderjarige zoon van de buren achterwaarts met zijn auto de oprit afreed. Hij zou het slachtoffer niet hebben gezien, waardoor het tot de aanrijding is gekomen.

De 20-jarige bestuurder had niet gedronken, maar legde wel een positieve speekseltest af, wat wijst op het gebruik van verdovende middelen. Het rijbewijs van de man is meteen voor 15 dagen ingetrokken, hij is niet opgepakt.