Peter Mertens: "De Wever organiséért met zijn discours de spanningen in zijn stad"

Hij steunt de staking van morgen, vindt het 'kaviaarsocialisme' van de PS 'degoutant' en gelooft niet in het 'riedeltje' dat we langer moeten werken. Ook voor econoom Ive Marx, die de voordelen van lageloonjobs ziet, is PVDA-voorzitter Peter Mertens (47) streng. 'Wat Marx zegt, is larie en apekool.'

"Deze regering voert een oorlog tegen de drie cruciale pijlers van onze welvaartsstaat”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Het middenveld wordt ­systematisch aangevallen, de sociale zekerheid wordt uitgehold en de publieke dienstverlening wordt afgebouwd. Zelfs het ministerie van Financiën bespaart op personeel, wat waanzinnig is, want op dat departement verdient elke ambtenaar zijn salaris tien keer terug. Tegen dat politieke kuddegedrag willen wij dinsdag reageren.”

Verwacht u veel animo voor de ­staking?

“De reactie is niet algemeen, zoals in de herfst van 2014. Toen was er een eenheid van publieke en private sector, van christelijke en socialistische bonden, en van noord en zuid. Dat is nu niet het geval, al verwacht ik dat het verzet de komende tijd in stijgende lijn zal gaan. Het is aan het borrelen, dat hebben we onlangs bij Volvo gevoeld.”