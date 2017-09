Peter Gyselbrecht eist 255.510 euro van Belgische Staat

Gyselbrecht zegt dat hij zeven maanden onterecht in voorhechtenis zat tijdens het onderzoek door het Brugse gerecht. “Daardoor leed en lijdt hij nog altijd enorme schade”, reageert zijn advocaat Gert Warson. “Hij had niets met die hele zaak te maken, maar het parket heeft dit nooit willen inzien.”

Bijna vijf jaar lang werd Peter Gyselbrecht (38) beschouwd als een van de mede-organisatoren van de moord op kasteelheer Stijn Saelens op 31 januari 2012. In die periode belandde hij twee keer achter de tralies. De eerste keer 48 uur, de tweede keer zeven maanden. Pas op 20 januari dit jaar werd Gyselbrecht door de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld voor de kasteelmoord.

Een half jaar later eist Peter Gyselbrecht nu via een verzoekschrift dat onlangs werd ingediend bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) 255.510 euro schadevergoeding "wegens 203 dagen onterechte opsluiting in voorhechtenis en de daaruit voortvloeiende schade".