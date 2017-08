Persoon doodgestoken met keukenmes in Grâce-Hollogne

In Grâce-Hollogne, in de provincie Luik, is gisteravond een verdachte opgepakt die een persoon met verschillende messteken zou hebben omgebracht. Dat meldt het parket van Luik.

Het slachtoffer werd gedood met een tiental messteken in de borst. De feiten zouden zich rond 22.30 uur hebben afgespeeld, toen het slachtoffer om een nog onbekende reden bij de dader thuis was. Volgens een getuige zouden de twee ruzie hebben gemaakt. De dader zou het slachtoffer op de grond hebben gegooid en een tiental keren gestoken hebben met een keukenmes van een twintigtal centimeter. De dader wachtte de politie op, die hem arresteerde.



Het geslacht van het slachtoffer en de dader werd niet bekendgemaakt. Het parket heeft een onderzoek geopend.