Personeel Samusocial houdt protestactie tegen terugkeer Peraïta

De vakbondsdelegaties en werknemers van Samusocial houden morgen om 10 uur op de Poincarélaan in Anderlecht een protestactie tegen de terugkeer van Pascale Peraïta als directrice van Samusocial. Volgens de RTBF zal Peraïta morgen sowieso niet haar opwachting maken, maar andere bronnen spreken dat weer tegen.

Peraïta kondigde aan dat ze morgen wilde terugkeren om na haar verlof zonder wedde haar functie als directrice terug op te nemen bij de daklozenorganisatie. Dat zitje had ze al voor ze OCMW-voorzitster werd in de Stad Brussel. Na het uitbreken van het Samusocial-schandaal moest ze weliswaar ontslag nemen in die rol als gedelegeerd bestuurder en werd er ook verwacht dat ze afstand zou doen van haar functie bij Samusocial.

Volgens de RTBF zal Peraïta morgen echter sowieso verstek geven omdat haar advocaat nog over haar professionele toekomst bij Samusocial onderhandelt. Bij Samusocial zijn ze niet op de hoogte. "Er is geen enkel contact tussen de directie en mevrouw Peraïta", vertelt woordvoerster Marie-Anne Robberecht. "Voor ons is het wachten op een eventuele verrassing."