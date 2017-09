Personeel RTL Belgium bereidt zich voor op ontslagronde

Het transformatieplan #Evolve moet RTL Belgium beter laten inspelen op de nieuwe vormen van mediagebruik. Het moet het moederhuis van de nu dertigjarige televisiezender RTL-TVI ook sterker maken tegenover de concurrentie. Recent nog nam het Franse TF1 haar intrede op de Belgische publiciteitsmarkt. De Franse zender zendt nu ook speciale reclameboodschappen uit gericht op het Belgische publiek.



Vakbonden

Na de ondernemingsraad donderdag zullen de vakbonden het personeel inlichten tijdens een personeelsvergadering. De vakbonden vinden alvast dat elk ontslag ongerechtvaardigd is. "TF1 zou duidelijk een voorwendsel zijn! De directie weet al bijna dertig jaar dat TF1 de mogelijkheid bestudeerde om zijn reclameblokken in België te commercialiseren; Op dit moment heeft TF1 niet één euro afgenomen van RTL. Mochten er ontslagen vallen, zou dat een preventieve en onterechte maatregel zijn om de aandeelhouders hun dividend te garanderen", klinkt het.



Digitale strategie

"Het personeel vraagt al jaren dat er stap voor stap een digitale strategie wordt uitgerold. De directie geeft zelf toe dat ze op dat vlak stil is blijven staan. De werknemers van RTL mogen niet het slachtoffer worden van het feit dat ze zo laat wakker worden", klinkt het.