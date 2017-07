Peeters zet plannen voor mystery calls door ondanks kritiek van coalitiepartners

Minister Peeters kondigde deze morgen aan dat hij doorzet met het dossier rond de mystery calls, zonder te wachten op een advies van de sociale partners. Een voorontwerp van wet ligt klaar en moet nu zo snel mogelijk worden afgeklopt in de schoot van de regering. "De sociale partners vragen meer tijd om dit te bespreken, maar ze hebben tijd genoeg gehad", klonk het in de Mediahuis-kranten.



Flagrante tegenspraak

Coalitiepartner N-VA was er echter als de kippen bij om zich tegen het voorstel van de minister te kanten. Dat Peeters het dossier wil doordrukken is voor de partij "in flagrante tegenspraak met wat er tussen de meerderheidspartijen is afgesproken". Open Vld is wel bereid om het dossier binnen de regering te bespreken, maar wil die gesprekken dan wel koppelen aan de versoepeling van de proefperiode en de startersbanen.



Zelfregulering

De minister lijkt echter niet van plan zijn kar nog te keren. "Er is een resolutie geweest waarin eerst werd gepleit voor zelfregulering. We hebben dat met de sectoren besproken. Maar het resultaat is minnetjes", klinkt het. "In de resolutie staat dat er in dat geval na twee jaar bijkomende initiatieven moeten worden genomen, dat heb ik nu gedaan. Nu is het tijd om hierin stappen vooruit te zetten", laat Peeters weten.