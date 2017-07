Peeters wil discriminatie op arbeidsmarkt wegwerken en drukt 'mystery calls' door

Volgens Peeters heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) eind vorige week zijn advies over 'mystery calls' bezorgd. "De sociale partners vragen meer tijd om dit te bespreken, maar ze hebben tijd genoeg gehad", benadrukt Peeters. "Alle aanmaningen ten spijt is er op het terrein amper vooruitgang."



De minister zou het dossier nog vóór het zomerreces op de regeringstafel willen leggen. Peeters voelt zich gesteund door de expertencommissie. Die beveelt aan dat de overheid de mogelijkheid onderzoekt om praktijktests in te voeren.



"Geen heksenjacht"

Peeters verwijst ook naar de meerderheidsresolutie van 2 juli 2015, waarin de sociale partners twee jaar de tijd kregen om een systeem van zelfregulering uit te werken. Zo niet konden ze onderworpen worden aan gerichte controles. Die twee jaar zijn voorbij. "Het wordt geen heksenjacht", verklaart Peeters. "Mijn tekst is zeer gemodereerd."



"Too little, too late"

Het plan van de minister is een reactie op de felle campagne van 'Praktijktesten Nu'. Volgens dat platform van middenveldorganisaties, waaronder het Minderhedenforum, is de balans bijzonder mager. "Van de dertien voornemens uit de resolutie is er vandaag geen enkele uitgevoerd. Alleen voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving en het samenwerkingsakkoord tussen Unia en de inspectiediensten zijn stappen gezet. Too little, too late", reageert woordvoerster Jihad Van Puymbroeck.



Legitimatie

Sociale inspecteurs moeten zich volgens de wet nu nog legitimeren bij hun onderzoek. Op die verplichting wil Peeters een uitzondering maken, zodat inspecteurs onder een fictief profiel kunnen solliciteren en op die manier controleren op discriminatie. De arbeidsinspecteurs kunnen zo bewijsmateriaal van discriminerende werkgevers verzamelen en doorgeven aan het parket.