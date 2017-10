Peeters wil audit van wapendepot nadat VTM-journalist er zonder problemen binnengeraakte

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) wil dat er een externe veiligheidsaudit komt bij de proefbank voor vuurwapens in Luik. Dat heeft hij in de Kamer gezegd naar aanleiding van de VTM NIEUWS-reportage van gisteren. Journalist Faroek Özgünes kon zonder problemen en zonder gecontroleerd te worden het wapendepot binnen geraken. Hij zal dat uitdrukkelijk vragen naar aanleiding van de vergadering van het bestuurscollege volgende week.

Barbara Pas (Vlaams Belang) en Koenraad Degroote (N-VA) voelden de minister vandaag aan de tand tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Degroote herinnerde eraan dat hij de minister eerder over de beveiliging van de proefbank had bevraagd. "Toen had men u gezegd dat er geen vuiltje aan de lucht was, terwijl er toch een en ander niet pluis leek. De beelden van gisteren tonen dat er wel degelijk problemen met de veiligheid zijn".

Peeters bevestigde dat. Behalve de audit heeft hij de directeur van de proefbank gevraagd een intern onderzoek te starten om te weten wat er gebeurd is en hoe iemand zo ver binnen de proefbank is kunnen komen. Volgende week verwacht de minister de resultaten, waarna eventuele maatregelen kunnen volgen.