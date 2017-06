Peeters tackelt De Wever over militairen: "Spijtig dat hij zich in zo'n delicaat dossier op de borst klopt"

©REUTERS Opnieuw kordaat ingrijpen van onze militairen die dag na dag op straat over onze veiligheid waken. Dank voor de aanhoudende waakzaamheid! ¿¿ pic.twitter.com/XMnwodNHFB — Bart De Wever(@ Bart_DeWever) 19/06/17 02:00

N-VA tweette meteen na de mislukte aanslag in Brussel-Centraal van afgelopen week de boodschap "Bedankt voor de waakzaamheid! Militairen op straat. Dankzij de N-VA, ondanks 'links'" op Facebook en Twitter. Vooral die laatste toevoeging wekte ergernis op bij critici, die spraken van politieke recuperatie.



Ook Peeters, die zich samen met zijn partij in het verleden al kritisch uitliet voor de permanente aanwezigheid van militairen in de straten, was niet gelukkig met de boodschap. "Spijtig dat in zo'n delicaat dossier Bart De Wever zich op de borst klopt. Dat is voor niets nodig en dat maakt de zaak niet eenvoudiger", aldus de vicepremier.



Volgens Peeters vindt trouwens ook de legertop zelf dat de permanente aanwezigheid van militairen op deze manier niet houdbaar is. "Wij hebben destijds afgesproken dat als er niveau drie is, er militairen op straat kunnen staan. Maar toen we dat hebben afgesproken, hebben we nooit gedacht dat dit jaren zou duren."



"De militairen zeggen nu zonder die politieke stoerdoenerij dat ze meer efficiëntie willen in de inzetbaarheid. Dat is een belangrijk nieuw element. Ik heb dat spijtig genoeg moeten lezen in de krant. De ministers Jan Jambon en Steven Vandeput zijn daarover blijkbaar ingelicht vorige week, wij niet. Ik vind dat wel een hele belangrijke discussie: hoe kunnen de militairen efficiënter inzitten wanneer we op niveau drie zitten."



Peeters hoopt dat het dreigingsniveau snel naar niveau twee kan zakken. "Dan kunnen de militairen terug naar de kazernes en hun militaire opdrachten opnieuw opnemen."