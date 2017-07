Peeters laat kwaliteit producten in outletcentra onderzoeken: "De consument wordt misleid"

Uit onderzoek van het Duitse tv-programma WDR Recherchen bleek dat heel wat outletcentra niet enkel kledingstukken uit vorige collecties of kledij met fabricagefouten verkochten. Er was sprake van parallelle collecties van merkkledij die specifiek voor de verkoop in outletcentra geproduceerd worden. Bovendien stelden de journalisten vast dat de kledij vaak van minderwaardige kwaliteit is dan kledij van dezelfde merken in reguliere winkels.

"Een fabrikant die doelbewust voor outletwinkels merkkledij van mindere kwaliteit produceert, zonder dat de consument wordt ingelicht over die mindere kwaliteit, misleidt de consument en overtreedt de wet", reageert minister Peeters. "Op bewuste misleiding staan boetes tot 200.000 euro. Ik geef de Economische Inspectie de opdracht de zaak uit te spitten en labotesten te laten uitvoeren van merkproducten die via outlet worden verkocht".

De vicepremier merkt nog op dat outlet geen wettelijk beschermde benaming is. De term moet worden verstaan in de betekenis die de gemiddelde consument er aan geeft, namelijk de verkoop van merkproducten - veelal kledij en textiel - van vorige seizoenen, die niet meer in de klassieke winkels in de rekken liggen en die via outlet aan lagere prijzen worden aangeboden.