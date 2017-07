Paniek bij sp.a: partij duikt onder 10 procent in peiling

Share "Over correct zijn moet je niet te veel communiceren. Je moet het gewoon doen." Monica De Coninck ©BELGA

Volgens peilingbureau Dedicated Research zouden de socialisten vandaag in Vlaanderen stranden op 9,5 procent.



"Focussen op de échte zorgen"

Niet iedereen binnen de partij gelooft dat de PS-schandalen de enige verklaring zijn voor het slechte resultaat. Soberheid en integriteit zijn al twee jaar de kernwoorden in het discours van Crombez. "Maar", zegt sp.a-Kamerlid Monica De Coninck, "over correct zijn moet je niet te veel communiceren. Je moet het gewoon doen. Op den duur speelt ook de omgekeerde psychologie: hoe meer je zelf uitroept dat je correct bent, hoe meer mensen het omgekeerde gaan denken." Volgens De Coninck vergeet de partij intussen te focussen op de échte zorgen van de mensen.



Inhoud herzien

De oudere garde binnen de partij ziet de slechte resultaten met lede ogen aan. Net als De Coninck benadrukt ook sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt dat het partijbureau dringend in actie moet schieten en de inhoudelijke lijnen moet herzien.



"Maar we mogen ons niet laten demotiveren", zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. "We moeten gewoon doorgaan op die soberheid, en hopen dat de mensen het verschil uiteindelijk wel zullen inzien. En ja, daar zal misschien nog wel wat tijd over gaan."