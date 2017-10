Oude diesels weren doet luchtkwaliteit geen goed in Antwerpen

Sinds 1 februari mogen vervuilende auto's Antwerpen niet meer in. De bedoeling: zo de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Maar nu blijkt dat die een half jaar na de invoering van de lage-emissiezone verslechterd is in plaats van verbeterd. Mobiliteitsdeskundige Dirk Lauwers (UGent en UAntwerpen) is niet verbaasd. "Alleen een lage-emissiezone invoeren volstaat niet."

Twaalf keer werd het daggemiddelde voor fijn stof tussen januari en juni al overschreden op Linkeroever. In heel 2016 was dat acht keer. In Park Spoor Noord stond de teller na het eerste half jaar van 2017 op zestien. Vorig jaar werd daar 'slechts' negen keer meer dan 50 microgram per kubieke meter fijn stof gemeten. Ook op drie andere plekken in de stad ging de luchtkwaliteit erop achteruit, blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) aan parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) waarover Gazet van Antwerpen vandaag bericht.