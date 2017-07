Het treinverkeer op lijn 15 tussen Antwerpen en Hasselt is maandagochtend rond 06.30 hersteld. Het was een tijd onderbroken door een persoonsongeval in Lier. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel wijst er wel op dat er nog gevolgvertragingen zullen zijn of treinen die gedeeltelijk afgeschaft zijn.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.