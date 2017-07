Opnieuw kamp stopgezet in Luxemburg: zes kinderen in ziekenhuis

Twaalf leden van de KSA van Westmalle hebben last van misselijkheid, braken en koorts. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om iedereen te onderzoeken. Zes kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de KSA is hun toestand stabiel, maar krijgen ze wel extra zorgen toegediend.



De KSA van Westmalle laat via Facebook weten: "Gezien de omvang en de onbekende oorzaak van de ziekte besliste de burgemeester alsnog om het kamp op te breken. Het is duidelijk dat de verslagenheid groot is, want het kamp zou het hoogtepunt van ons werkjaar worden! De leiding contacteerde intussen alle ouders en er wordt hard gewerkt om de uittocht vlot te laten verlopen."



Wat er precies gebeurd is, is dus nog niet bekend, maar allicht is het water van een rivier naast het kampterrein de oorzaak.



Enkele dagen geleden moest ook al een Chirogroep, eveneens in de buurt van Tenneville, terug naar huis keren nadat zeventien leden ziek waren geworden.