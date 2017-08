Opnieuw is UGent beste universiteit van België (al zakt het wel op wereldranking)

De lijst met de beste 500 universiteiten ter wereld wordt aangevoerd door twee Amerikaanse universiteiten (Harvard en Stanford) en een Britse universiteit (Cambridge). De top-100 wordt dit jaar trouwens gedomineerd door maar liefst 48 Amerikaanse universiteiten. De eerste niet-Amerikaanse of niet-Britse universiteit verschijnt pas op plaatsje 18. Daar staat het Zwitserse Federal Institute of Technology in Zurich. De beste Franse universiteit is de universiteit Pierre en Marie Curie in Parijs, met een 40ste plek. Ook onze noorderburen doen het beter met een 47ste plek (universiteit van Utrecht).



De UGent volgt dus op plek 69 en moet zeven plaatsjes vrijgeven ten opzichte van vorig jaar. De KU Leuven gaat er wel op vooruit en klimt drie plaatsen, naar een 90ste stek. De derde beste universiteit van ons land, de ULC of Université Catholique de Louvain, prijkt ergens tussen plek 101-150. De Université libre de Bruxelles (ULB) is verkozen tot vierde beste unief, de universiteit van Antwerpen staat op een vijfde plek.



De 'ARWU-ranking' wordt sinds 2003 jaarlijks gepubliceerd en bekijkt meer dan duizend universiteiten. Een plaatsje bij de beste 500 verdient een onderwijsinstelling door de onderzoeksresultaten die het publiceert en het aantal keren dat medewerkers van een universiteit in wetenschappelijke tijdschriften schrijven of geciteerd worden. Ook het aantal onderscheidingen zoals Nobelprijzen telt mee.