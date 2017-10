Opnieuw fileleed door afgesloten Herrmann-Debrouxviaduct

De sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct in Oudergem zorgt voor een drukke avondspits voor automobilisten die Brussel willen verlaten, richting Wallonië. Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a) werd vanmiddag aan de tand gevoeld in de commissie Infrastructuur over de problemen met de brug.

Volgens Camille Thiry van Brussel Mobiliteit moeten chauffeurs rekening houden met minstens dertig minuten extra reistijd. Rond 16.30 uur stond er vanaf Beaulieu al een file over een afstand van 1,9 kilometer. Het is ook erg druk op de E411. In de Brusselse tunnels Troon en Leopold II verloopt het verkeer eveneens moeizaam.

#TunnelBru, vertraagd verkeer van Troontunnel tot en met Leopold II-tunnel richting Basiliek. — Mobiris NL(@ MobirisNL) Sun Oct 8 02:00:00 CEST 2017

Het Herrmann-Debroux-viaduct moest vrijdagnacht gesloten worden nadat er schade aan de betonstructuur was vastgesteld. Het viaduct - een van de drukste verkeersaders in de hoofdstad - is al zeker tot woensdag dicht.

Mobiliteitsminister op de rooster gelegd

2 Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a). © Photo News De problemen met het viaduct lagen vanmiddag op tafel tijdens een actualiteitsdebat in de commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement, waar ook Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet bij aanwezig was.



De commissieleden confronteerden de sp.a'er met zijn verklaring van net een week geleden in dezelfde commissie. "De toestand van de bruggen blijkt niet zo erg te zijn als sommigen zeggen", zei hij toen tijdens een debat over het investeringsplan voor de tunnels.

"Weinig begrijpelijk"

Share Minister Smet, ofwel bent u onbekwaam, ofwel bent u onverantwoord "Ofwel bent u onbekwaam, ofwel bent u onverantwoord", wierp Vincent De Wolf (MR) de mobiliteitsminister voor de voeten. "Het is weinig begrijpelijk dat het tot vorige donderdag geduurd heeft om tot een grondige controle te komen van het belangrijkste viaduct in ons gewest. Deze controle heeft aangetoond dat de staat van het Hermann-Debrouxviaduct zo slecht is dat dit niet langer kan openblijven", stelde Cieltje Van Achter (N-VA).



Pascal Smet gaf de commissie een uitvoerig overzicht van de verschillende stappen die geleid hebben tot de sluiting van het viaduct afgelopen weekend. De minister lichtte toe dat het interne onderzoek van het viaduct heeft uitgewezen dat er voor een strook van 10 meter een risico bestaat dat de draagcapaciteit niet meer even hoog is als oorspronkelijk.

Grondige studie

Vanaf vandaag onderzoekt een laboratorium van de Luikse universiteit de ernst van het fenomeen met mechanische analyses en de oorzaak van het probleem via fysisch-chemische tests van het beton. Op 6 oktober werd een aanbesteding gestuurd naar drie studiebureaus. Vandaag worden hun biedingen verwacht en wordt het contract toegewezen. Vanaf morgen kan de grondige studie van de risico's op korte termijn starten. Woensdag worden de resultaten van de tests verwacht en volgt de evaluatie met beslissing over de verdere sluiting van het viaduct.

Toekomst van het viaduct

Minister Smet wees erop dat voor de Brusselse regering het Hermann-Debrouxviaduct op termijn geen plaats meer heeft in de Brusselse mobiliteit. Momenteel worden studies uitgevoerd over de toekomst van Hermann-Debroux. "Voor de sluiting van het viaduct is alvast het gewestelijk expressnet (GEN) nodig, en we weten dat net daar de grote vertraging in de uitrol van het net ligt", aldus de minister. Hij benadrukte ook dat de afbraak van het Hermann-Debrouxviaduct niet te vergelijken is met de afbraak van het Reyersviaduct. Die heeft een veel grotere impact en ook de kosten liggen gevoelig hoger. "De afbraak zal dus niet meer voor deze legislatuur zijn", maakte hij duidelijk. Dat betekent ook dat de herstelling van het viaduct niet tegen eender welke prijs zal gebeuren.



De minister gaf nog aan dat nog een aantal bruggen een diepgaande controle nodig hebben. Die moeten in november afgerond zijn, aangezien hij in november zijn investeringsplan voor de bruggen wil voorstellen.