Opnieuw fietser overleden na aanrijding met wagen in Antwerpen

In Antwerpen is vanochtend opnieuw een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding.

Het 47-jarige slachtoffer reed omstreeks 7.30 uur op de Sint-Bernardsesteenweg in Antwerpen-Kiel richting Hoboken toen hij aan het kruispunt met de Hendriklei de pas werd afgesneden door een wagen die in dezelfde richting reed, maar naar rechts wilde afslaan.

De bestuurder merkte de fietser allicht niet op. Het slachtoffer botste achteraan op de wagen en belandde met zijn hoofd tegen het voertuig. Die hoofdwonde werd hem volgens de politie fataal.

Hij overleed ter plekke aan zijn zware verwondingen. Slachtofferhulp werd ingezet voor de nabestaanden. Het is al het derde dodelijke ongeval met een fietser in een drietal weken tijd in Antwerpen.