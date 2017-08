Opnames film over aanslagen in Brussel gestart

In Ascension vertelt hij het verhaal van drie mensen die zich die dag in Brussel bevonden: de Vlaamse huisdokter Wannes, de Italiaanse tolk Alba en de jonge Marokkaan Mehdi. Hoe hebben zij die dag beleefd en wat was de impact van de aanslagen?

De hoofdrollen zijn voor Alba Rohrwacher, Lubna Azabal en Willy Thomas. De film van Devos komt in het najaar van 2018 in de zalen.

Ascension is trouwens niet de enige film over de aanslagen die er zit aan te komen. Schrijver Fikry El Azzouzi werkt momenteel samen met Bram Renders aan het scenario voor 22 maart, al zullen de aanslagen zelf in die laatste film buiten beeld blijven. Het verhaal focust op de veranderingen in de maatschappij na de aanslagen.