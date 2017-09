Ophef in Nederland rond middel om leven te eindigen

'Laatste Wil' is een vereniging die ervoor pleit dat mensen hun eigen levenseinde mogen regisseren, met een humaan middel dat op een legale manier is verkregen. Ze hebben nu een middel ontdekt dat volledig legaal is en binnen 30 à 60 minuten tot de dood leidt. De vereniging zelf spreekt van euthanasie, zonder tussenkomst van een arts.



Specialisten bij ons zijn minder te spreken over de plannen van Laatste Wil. "Ik heb het volste respect voor mensen die uit het leven willen stappen, maar moeten we ze daarbij helpen?", klinkt het bij Leif-arts Wim Distelmans, die het gevaarlijk vindt dat er geen artsen aan te pas komen. "Dit heeft niks te maken met euthanasie, dit is zelfdoding."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoordlijn1813.be).