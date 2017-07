Openslaande deuren zijn grootste oorzaak van fietsongevallen

Openslaande deuren zijn de oorzaak nummer 1 van fietsongevallen. Slechts een kwart van de ongevallen gebeurt wanneer de fietser op een fietspad rijdt. "Het aantal fietsongevallen is gestegen, maar het aantal fietsers is nog meer gestegen, waardoor het risico per fietser daalt. We moeten een echte fietsstad worden", meent Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V).

"Autobestuurders beginnen stilaan te beseffen dat er hier gefietst wordt en steeds meer gefietst wordt. We komen stilaan dichter bij het kantelpunt waar we echt kunnen spreken van een safety by numbers-effect (hoe meer fietsers er zijn, hoe groter de veiligheid voor de fietsers)", klinkt het.

Uit de studie die in het parlement werd voorgesteld blijkt dat een groot deel van de fietsongevallen kan worden voorkomen door een goed aangepaste en duidelijke leesbare infrastructuur aan te leggen, waarbij de gekende pijnpunten ook aangepakt worden. Het is ook belangrijk om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verminderen.

Daarnaast is het ook onontbeerlijk om alle weggebruikers op hun eigen gedrag aan te spreken. Zo moet gebruikers van gemotoriseerd verkeer ten allen tijden aandachtig zijn en niet te snel rijden. Fietsers moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen en voorzichtig zijn.