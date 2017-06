Ook dit is de 'knip' in de Leien: vijver Antwerps stadspark krijgt het zwaar te verduren

De laatste maanden had de vijver het al moeilijk door de vele graaf- en wegenwerken in de buurt. De bemalingswerken, ook wel droogzuigingen genoemd, doen het grondwaterpeil op een werf dalen. Daardoor kunnen funderingen en constructies droog in de grond worden gebracht.

Maar het heeft ook als gevolg dat het grondwaterpeil in de omgeving sterk daalt. Dat blijkt catastrofaal voor de vijver van het stadspark. Op sommige plaatsen staat hij al kurkdroog, en dat zal de komende weken nog erger worden. "Het peil zal blijven zakken tot aan het einde van de werken aan de Noorderlijn", reageert de stad Antwerpen. Die duren zeker nog anderhalf jaar.