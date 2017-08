Onwel geworden twintiger op tram pas na zeven uur opgemerkt in Antwerpen

In Antwerpen is gisteren ter hoogte van de Franklin Rooseveltplaats een 27-jarige man gereanimeerd moeten worden nadat hij onwel was geworden op een tram. Dat meldt de lokale politie vandaag. De man zat op dat moment al meer dan zeven uur op een van de achterste stoelen van de tram. Allicht merkte niemand iets op omdat hij in een diepe slaap verzonken leek. De onfortuinlijke man werd in levensgevaar naar het Middelheimziekenuis afgevoerd.

Camerabeelden wezen achteraf uit dat de man al om 7 uur 's ochtends op de tram had plaatsgenomen en vrijwel meteen in een houding was gaan zitten die een diepe slaap deed vermoeden.



Pas omstreeks 14.40 uur zag een andere passagier dat er iets mis was, aangezien de man een eigenaardige kleur vertoonde en geen teken van leven gaf. De opmerkzame passagier verwittigde de trambestuurder, die meteen een noodoproep uitstuurde.



Intussen hadden enkele brandweerlui die toevallig achter de tram reden de commotie opgemerkt, waarop ze ter hulp schoten en de reanimatie startten in afwachting van de aankomst van de medische hulpdiensten.