Onterecht op terreurlijst: man uit Middelkerke mag Honduras niet binnen

Twee jaar geleden stapte de moeder van Angelo Van de Wal naar de politie van Halle. Ze dacht dat hij aan het radicaliseren was en dat hij naar Syrië zou trekken. Dat alles bleek een misverstand, maar daar draagt Angelo tot vandaag wel nog de gevolgen van.



Zijn naam is namelijk tijdens het onderzoek in een database met terreurverdachten beland. En ook al was dat onterecht, het is heel moeilijk om nadien terug van die lijst geschrapt te worden.