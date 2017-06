Onrustwekkende verdwijning in Anderlecht: wie heeft Jihane (6) nog gezien?

Op zondag 11 juni 2017 rond 15u00 werd het 6-jarige meisje Jihane El Oizi voor het laatst gezien op de wekelijkse markt aan de Slachthuizen in Anderlecht. Sindsdien ontbreekt elk spoor.



Jihane El Oizo is 1m20 lang. Zij heeft lange, bruine haren en donkere ogen. Zij spreekt Frans en Nederlands. Op het moment van haar verdwijning droeg zij een blauwe rok met witte sterren, een roze riem en gele sandalen.



Als u Jihane El Oizi heeft gezien of weet waar zij zich bevindt, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of met Child Focus via het nummer 116 000. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.