Ongeval met drie auto's op E314: mensen op pechstrook zwaargewond door rondvliegende brokstukken

Het ongeval vond omstreeks 22.45 uur plaats, net voor de uitrit Bekkevoort. Een wagen die op de pechstrook stond, werd aangereden door een tweede voertuig, waarna nog een derde wagen geraakt werd.



De inzittenden van het voertuig dat op de pechstrook stond, hadden dat voertuig verlaten maar werden geraakt door rondvliegende brokstukken. Ze raakten ernstig gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De brandweer van Diest kwam ook ter plaatse met een signalisatiewagen en een tankwagen om het wegdek te reinigen.



Door het ongeval was de E314 richting Leuven een tijdlang volledig versperd. Rond 23.20 uur was enkel nog de rechterrijstrook versperd en stond er een file van een drietal kilometer.