Onderzoekscommissie zet punt achter hoorzittingen Publifin

Pol Heyse werd onder meer ondervraagd over de vennootschap AGM, die de vergoedingen van het directiecomité en de raad van bestuur van de groep Publifin-Nethys uitbetaalde. Heyse verklaarde dat de vennootschap door hemzelf en sterke man Stéphane Moreau in 2012 werd opgericht om de betalingen discreet te kunnen doen. Zo zijn er geen sporen van terug te vinden in de notulen van het directiecomité. "Het doel was niet om niet transparant te zijn, maar er was geen wettelijke verplichting tot transparantie aangezien het bedrijf niet beursgenoteerd was".



Heyse verklaarde ook dat de groep haar investeringsbeleid in de media in Zuid-Frankrijk, zoals in Nice-Matin, voortzet. Op de reactie van commissieleden dat dit ingaat tegen de aanbevelingen van de commissie, repliceerde hij dat "we engagementen moeten respecteren tot een nieuwe beslissing van de raad van bestuur". "Uw rapport is ook maar een tussentijds rapport. We zullen een beslissing nemen op basis van het eindverslag".