Onderzoek Bende van Nijvel in stroomversnelling: "Vaak uitgelachen, maar nu krijgen we toch gelijk"

Aalstenaar David Van de Steen (41) was amper negen toen hij zijn ouders en zusje doodgeschoten zag worden door de Bende van Nijvel. Vorig jaar in november kreeg hij via een informant te horen dat de identiteit van 'de Reus' bekend was. "Ik ging zelf op onderzoek en gaf mijn informatie door aan het parket", vertelt hij nu aan VTM Nieuws.

'De Reus', C.B, biechtte zijn betrokkenheid bij de Bende van Nijvel vlak voor zijn dood op aan een familielid. Die informatie kwam bij de Aalstenaar terecht. Aan VTM Nieuws vertelt hij: "Iemand uit het Dendermondse contacteerde me nu goed een jaar geleden. Die man wilde me dringend spreken. Ik krijg elke maand wel zes à zeven tips binnen, dus ik was op mijn hoede." De tipgever vertelt David dat hij nog contact heeft gehad met 'de Reus', een man die naarmate de jaren verstreken aan lager wal geraakt was. Van de Steen vond de informatie geloofwaardig - ook al ging het om iemand die ooit werkte bij de elite-eenheid van de rijkswacht - en besluit naar het gerecht te stappen. "Al was ik daar aanvankelijk niet erg happig op."

Gesprek

Het gerecht besluit de contactpersoon van David uit te nodigen voor een gesprek. Ook de broer en de ex-vrouw van 'de Reus' doen hun verhaal. Ook zij wisten dat de man in zijn sterfbed zijn betrokkenheid had opgebiecht. "In het Dendermondse zijn er trouwens heel wat mensen die dit verhaal kennen, maar zo lang gezwegen hebben", zegt Van de Steen nog in het VTM Nieuws. "Dat kan ik niet begrijpen. Het gaat hier om 28 mensenlevens."

Share Ik ben er zeker van dat ze twee of drie reuzen hadden. Die werden af en toe ingezet en zo kreeg je verschillende beschrijvingen van getuigen. C.B. moet een van de reuzen geweest zijn en niet 'de Reus Dat alles plots snel ging, want deze week liepen er in Aalst speurders rond met een foto van de man. "Ik heb dat nieuws niet naar buitengebracht. De speurders hadden gevraagd dat niet te doen. Ik denk dat het vooral naar aanleiding van de uitspraken van advocaat Vermassen is dat uiteindelijk beslist werd om het nieuws naar buiten te brengen."



Volgens hem bestaat 'de Reus' trouwens niet. "De Bende van Nijvel werkte altijd met personen die goed op elkaar geleken. Ik ben er zeker van dat ze twee of drie reuzen hadden. Die werden af en toe ingezet en zo kreeg je verschillende beschrijvingen van getuigen. C.B. moet een van de reuzen geweest zijn en niet 'de Reus'."

Eindelijk een antwoord

Na al die jaren denkt David dat de hele zaak nu wel eens in een stroomversnelling terecht zou kunnen komen, maar op gerechtelijke stappen hoopt hij niet meer. "Het zou wel goed zijn, voor alle nabestaanden dan toch, dat er een antwoord komt op het waarom, op het zinloze van de dood. Deze zaak blijft maar door je hoofd spoken. Nu je weet uit welke middens het komt, denk ik niet dat het zo moeilijk wordt om verbanden te vinden. Het wordt tijd dat dit opgelost geraakt."



David zegt ook nog dat zijn grootvader altijd had gezegd dat de daders uit het rijkswachtmilieu kwamen. "Hij bleek dus toch gelijk te hebben. Ook al zijn we in het verleden vaak uitgelachen."