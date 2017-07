Nucleair stort kost plots 1,43 miljard

Wat te doen met ons radioactief afval? Vroeger was het simpel. Tot de jaren 80 dumpten we alles gewoon in de Noordzee. Sindsdien piekeren wetenschappers over een betere oplossing. In die tijd is het afval – vooral van kerncentrales, maar ook van de medische sector en de industrie – zich aan het opstapelen.

Voor het laagradioactief afval is nu een oplossing in de maak. Sinds 2006 zijn er voorbereidingen aan de gang voor een nucleair stort in Dessel. Duizenden vaten met afval zullen er definitief bewaard worden onder twee grasheuvels, voor bijna 300 jaar.