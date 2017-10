Nu ook zoon Stockbroekx betrokken is bij faillissement, pakt Van Overtveldt fraudeur dan toch aan

Om bij Financiën een machtiging te bekomen als provider voor btw-korting voor diplomaten zette oplichter Marc Stockbroekx zijn bedrijf op naam van zijn zoon. Nu blijkt ook zijn zoon betrokken in een faillissement in Frankrijk. Minister Van Overtveldt laat de zaak herbekijken.

Twee weken geleden deed Terzake uit de doeken hoe voormalig Brasschaats N-VA-bestuurslid Marc Stockbroekx (59) ondanks achttien faillissementen en veroordelingen voor allerlei financiële delicten van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een machtiging kreeg als een van de drie Belgische providers voor btw-korting voor diplomaten.

Diplomatic Card Services (DCS), het bedrijf van Stockbroekx brengt een digitaal pasje op de markt waarmee diplomaten de hele papierwinkel met kasbonnetjes kunnen omzeilen.

Op naam van de zoon

De controle op de erg fraudegevoelige btw-korting (21 procent) wordt zo in zekere zin uitbesteed, wat enkel kan lukken met bonafide partners. Een op 19 juli door Financiën uitgevaardigde regeling stelde daarom dat aandeelhouders van zo’n provider niet mogen betrokken zijn in een faillissements- of insolventieprocedure. Kort voor het in voege treden van de nieuwe regel zette Stockbroekx DCS op naam van zijn zoon Sander.