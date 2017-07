Frietkoten Plus

Nu Brussel frituren officieel erkent als erfgoed, ligt de weg naar werelderfgoed open

Niks Belgischer dan een frietkot

Met een ceremonie in het Atomium wordt vandaag onze frietkotcultuur gelauwerd. Want frieten gaan halen in je favoriete frietkot, op gelijk welk uur van de dag of nacht, behoort vanaf nu tot ons immaterieel cultureel erfgoed.