NMBS en Infrabel moeten samenwerken aan "stiptsheidsplan" voor treinen

In het algemeen is de stiptheid van de treinen er tussen januari en april 2017 op vooruitgegaan, maar in de maand mei ging ze weer achteruit, vanwege de warmte en de grote temperatuursverschillen. Begin juli stuurde Bellot een brief naar de directies van NMBS en Infrabel om beide bedrijven te vragen om samen te werken om een "stiptheidsplan" op te stellen. Dat plan zal begin januari worden voorgesteld op een vergadering die Bellot bijeen zal roepen.



Verschillende maatregelen werden al aangekondigd om de vertragingen weg te werken, zowel door de spoorbedrijven als de minister. Zo schenkt de NMBS bijzondere aandacht aan de eerste vertrekken van de treinen, die een grote impact kunnen hebben op het verdere traject, en probeert de treinmaatschappij de pannes bij het materiaal te beperken. Bellot heeft dan weer gevraagd om "lijnmanagers" aan te stellen die sinds begin dit jaar de stiptheid opvolgen van bepaalde problematische verbindingen, zoals die tussen Brussel en Luxemburg en Brussel en Quévy.