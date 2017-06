NMBS betaalde vorig jaar 2.100 taxiritten voor gestrande reizigers

"Ook het treinpersoneel maakt soms gebruik van die taxidienst om van en naar het depotstation te raken om bijvoorbeeld eerste of laatste treinen te kunnen bedienen", zegt Lahaye-Battheu. "De kosten van die taxiritten lopen aardig op, met een piek van 231.389 euro in 2011. Over de jaren heen schommelt de gemiddelde kostprijs rond de 70 euro." Op het vlak van afgeschafte treinen was 2016 een recordjaar: 38.041 in totaal (22.968 volledig en 15.073 gedeeltelijk), bijna een verdubbeling in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat zijn er gemiddeld ruim 100 per dag.



"In uitzonderlijke gevallen kunnen gestrande reizigers ook aanspraak maken op een hotelovernachting", zegt Lahaye-Battheu. "Zo zaten 78 reizigers in de nacht van 12 op 13 mei 2016 urenlang vast op de trein van Eupen naar Oostende. Door het late uur konden geen bussen ingelegd worden. De passagiers arriveerden pas rond 3 uur 's nachts in Brussel-Zuid. Daar kregen ze de keuze: een nacht op hotel of een taxi naar huis. Dertien mensen kozen voor die eerste optie, de rest nam de taxi."