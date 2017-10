Niets werkte, maar nu is patiënt kankervrij dankzij Belgisch medicijn

Een Amerikaanse leukemiepatiënt bij wie geen enkele behandeling aansloeg, is kankervrij dankzij een Belgisch revolutionair medicijn. Ook hematoloog professor Tessa Kerre (UZ Gent) is enthousiast. Zij test op dit moment zelf de therapie bij enkele patiënten.

De behandeling werd ontwikkeld door het Waals-Brabantse biotechbedrijf Celyad. Zij zijn onder meer gespecialiseerd in immuuntherapie en ontwikkelden een nieuwe kankerbehandeling. Daarbij worden de immuuncellen van de patiënt genetisch gemodificeerd, waardoor ze kankercellen beter kunnen herkennen en doden. Vervolgens worden die cellen opnieuw geïnjecteerd.

De behandeling wordt op dit moment in de Verenigde Staten en België getest. Maar het was in de VS dat het tot een eerste succes leidde. “Het gaat om een oudere patiënt met acute myeloïde leukemie (AML) bij wie geen enkele andere behandeling werkte”, zegt Nicolas Van Hoecke, communicatiedirecteur van Celyad. “Na de behandeling waren er geen kankercellen meer te vinden in het bloed en het beenmerg.”