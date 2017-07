Deze populaire sport uit Spanje is Vlaanderen in sneltempo aan het veroveren

Vandaag is het de op een na meest beoefende sport in Spanje, maar de wortels van padel bevinden zich in het Mexico van de late jaren 60. Uitvinder is de rijke zakenman Enrique Corcuera, die vanwege plaatsgebrek in zijn tuin een tennisveld van slechts 10 op 20 meter liet bouwen. Daarop besliste hij met kleinere rackets te spelen en het terrein met muurtjes te omringen, die integraal deel uitmaakten van het spel. Aanvankelijk was de nieuwe sport een unicum onder Corcuera’s jetset-vriendjes, tot een van hen padel introduceerde in Spanje.