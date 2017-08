Nieuwe tegenkandidaten voor Van de Walle bij rectorverkiezingen UGent

Professor Karin Raeymaeckers en professor Patrick De Baets stellen zich in Gent kandidaat om rector en vicerector van de universiteit te worden.

Vandaag begint aan de academische instelling een nieuwe cyclus van de rectorverkiezingen, die in juni na 7 rondes geen winnaar hebben opgeleverd. Karin Raeymaeckers is professor aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Ze komt op met kandidaat-vicerector Patrick De Baets, die deel uitmaakt van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. "We zijn geschokt door de imagoschade die de universiteit heeft opgelopen in de afgelopen periode", aldus Raeymaeckers. "We willen de kiezer een alternatief bieden zodat een positieve keuze mogelijk wordt." Het duo wil in haar programma meer inspraak van de basis, een goede integratie met de UZ Gent en meer samenwerking met de stad Gent. Ze nemen het met hun programma op tegen het kandidatenduo Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe, dat zich een derde keer kandidaat stelt.

"Geen voorstander van vicerectorschappen" Raeymaeckers en De Baets stappen niet mee in het voorstel om meerdere vicerectorschappen te installeren aan de UGent. Een voorstel dat kandidaat-rectoren Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe hadden gelanceerd in mei, bij de eerste stemcyclus. "Je kan zoiets niet klakkeloos overnemen van andere universiteiten en op korte tijd kortsluiten. We willen wel beter overleg tussen de verschillende organen en investeren in onderlinge communicatie. Voorstellen voor beleid moeten ook niet altijd komen van mensen die zitjes bekleden in de overlegorganen. Te weinig mensen krijgen de kans om mee te denken en input te geven", aldus Raeymaeckers.