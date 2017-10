Nieuwe Steal-regels stoppen extra pit in Battles 'The Voice'

In The Voice Van Vlaanderen is het tijd voor de Battles, waarbij de coaches hun poulains tegen elkaar uitspelen en zo de kandidaten selecteren waarmee ze naar de liveshows trekken. Spannend daarbij zijn de zogenaamde Steals, waarbij concurrerende coaches afgevallen kandidaten toch nog kunnen inlijven.

De procedure is dit jaar een beetje aangepast. "Wie door een andere coach wordt gestealed, is niet langer zeker van een plek in de liveshows", meldt VTM. "De coach kan zijn Steal nog herroepen na het zien van een betere Battle en inruilen voor een andere kandidaat. Na elke Steal is het voor de talenten dus bang afwachten tot alle Battles van hun team erop zitten. Pas dan zijn ze zeker van hun herkansing en hun plek in de liveshows." Per team zullen uiteindelijk 8 talenten naar de liveshows gaan. "Het is misschien hard, maar op het einde van de rit kan er op deze manier wel meer talent mee", vindt Alex Callier.

Vuur

De Battles beginnen met een flinke dosis testosteron van team Koen, want Jérémie en Roy tonen zich van hun beste kant met 'Start A Fire' van John Legend. De kant van Jérémie valt net iets meer in de smaak.

Girlpower

Daarna is het tijd voor de girlpower van Joséphine en Anouchka uit team Alex. Ze zingen (én schreeuwen) de longen uit hun lijf op 'Caught Out There' van Kelis. Alex neemt Joséphine mee.

Passie

Mike en Stefanie van team Koen nemen 'Iris' van Goo Goo Dolls passioneel onder handen. Koen kiest de stem die hem het meest beroert, en dat is die van Mike. Stefanie hoeft echter nog niet naar huis, want Alex drukt op zijn Stealknop.

Nelson en Lisa bloeien helemaal open

Nelson en Lisa van team Natalia krijgen het publiek dan zelfs zover om mee te klappen met 'FourFiveSeconds' van Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Natalia vindt dat haar afvaller sowieso moet 'gestolen worden' en neemt Nelson mee naar de liveshows. Maar voor Lisa eindigt het avontuur nog niet, want zowel Koen als Bart drukken op hun knop. Lisa moet kiezen, en wel voor team Koen.

Plezier

Een van de beste prestaties van de avond komt van Dries, die zich samen met Marcia uitleeft met 'Freedom' van Beyoncé. Bart neemt hem dan ook mee naar de liveshows.

Bel me, schrijf me

Natalia zadelt Bert en Kalina op met de aartsmoeilijke opdracht om 'Call Me' van Blondie eer aan te doen. Zelf is ze er zeker van dat het gaat lukken, maar toch wordt het een sof. Bert mag ondanks zijn heesheid mee naar de liveshows, terwijl Kalina een nieuwe kans krijgt van een dolenthousiaste Bart.