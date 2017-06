Nieuwe bobcampagne richt zich tot de festivalgangers

Het BIVV richt dit jaar de focus op de festivalgangers. Want uit een bevraging van het BIVV onder festivalgangers blijkt dat 9,2 procent van de personen die achteraf nog naar huis moeten rijden, zijn alcoholgebruik helemaal niet beperkt of het wel beperkt maar zonder rekening te houden met de wettelijke limiet, klinkt het.



Vandaag werd de zevende zomercampagne officieel gelanceerd in aanwezig van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), zijn partijgenoot en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de Brusselse staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V).



Sinds 1995 duikt de bobcampagne reeds op in het straatbeeld. In 2011 werd aan die campagne van het BIVV ook een zomerluik gekoppeld. "Tijdens de zomermaanden zijn er tal van evenementen en gelegenheden waarop een glas kan worden gedronken. Dan is het ook van belang dat er altijd wordt nagedacht: 'hoe raak ik thuis? ", zegt BIVV-woordvoerder Stef Willems. De boodschap voor wie toch wil rijden, is volgens bob duidelijk: "bob, altijd nul op!"



En de bobcampagnes werpen hun vruchten af, zo blijkt uit cijfers van BIVV. Tussen de start van de zomercampagne in 2011 en 2016 is het aantal alcoholcontroles bijna verdubbeld, van 175.706 naar 313.041. Tezelfdertijd nam het aantal bestuurders dat betrapt werd met een glas te veel op achter het stuur af van 5,2 procent tot 3,1 procent, klinkt het nog in het Huis van de Verkeersveiligheid.