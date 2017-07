Nieuwe begroeting op Nederlandse trein: geen dames en heren, enkel reizigers

"Beste dames, heren, jongens, meisjes en anderen", klonk het soms al goedgemutst door de microfoon van de trein. Zonder het te weten waren deze conducteurs en machinisten hun tijd ver vooruit. Want genderneutraliteit of inclusiviteit is de toekomstige gewoonte bij de Nederlandse Spoorwegen. In België doen we er nog niet zo aan mee. "Het staat de conducteurs en omroepers vrij om de begroetingen zelf in te vullen, zolang het met respect gebeurt", klinkt het bij NMBS-woordvoerder Bart Crols in een reactie aan VTM NIEUWS.

Maar je niet thuis voelen in het hokje m of v, en je niet aangesproken voelen als dame of heer, is een worsteling van menig transgender of non-binair persoon.