Niets mis met het kraantjeswater in Luxemburg

Het kraantjeswater in de provincie Luxemburg houdt geen gezondheidsrisico's in. Dat meldt de Waalse watermaatschappij SWDE gisteravond, nadat burgers in heel wat gemeenten geklaagd hadden over een onaangename geur en smaak van het water. Uit voorzorg is het chloorniveau wel verhoogd, wat de komende uren merkbaar zou kunnen zijn.

Inwoners van de gemeenten Marche-en-Famenne, Durbuy, Ferrières, Bastenaken, Bertogne, Saint-Ode en La Roche hadden deze week geklaagd over het drinkwater. Al die plaatsen worden bevoorraad vanaf de stuwdam van Nisramont.



De SWDE heeft momenteel nog geen zicht op de oorzaak van het probleem. Maar na analyse van het water is gebleken dat het aan alle normen voldoet. Toch heeft de SWDE uit voorzorg het chloorniveau verhoogd. Daardoor zou het kraantjeswater in de komende uren een meer uitgesproken chloorsmaak kunnen hebben, zo waarschuwt de watermaatschappij.