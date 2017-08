Nicht van Abrini legt bekentenissen af, aanhouding verlengd

De vrouw, die een ferry genomen had van Italië naar de Griekse haven van Igoumenitsa, werd op 18 augustus opgepakt op Korfoeu, na een tip van de Italiaanse autoriteiten aan hun Griekse collega's. Drie dagen later kondigde Griekenland aan dat de vrouw, tegen wie een Europees arrestatiebevel uitgeschreven was wegens deelname aan een terroristische organisatie, overgebracht zou worden naar België.



Op 19 juli jongstleden werd haar 20-jarige ex-man door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar, met probatie-uitstel voor de helft, wegens deelname aan een misdaadorganisatie die de bedoeling had naar Syrië te gaan en een terreuraanval uit te voeren.



Het was na de arrestatie van haar ex-man, met wie ze aanvankelijk naar Syrië wilde trekken, dat de geradicaliseerde jonge vrouw afgeluisterd werd, aldus haar advocaat.