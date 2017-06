Negenjarige jongen teruggevonden: Vreemdelingenzaken blunderde bij verdwijning

Hoe kon een jong kind van vermoedelijk negen jaar en zonder begeleiders zomaar verdwijnen? Die vraag brengt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het vizier. De jonge Brahim verdween uit de lokalen van DVZ zonder dat iemand alarm sloeg. De jongen werd deze ochtend veilig en wel teruggevonden, meldt Child Focus.

Brahim Bakali, een niet-begeleid minderjarig kind van wellicht negen jaar uit Marokko, werd afgelopen vrijdag door de politie ter registratie naar de Dienst Vreemdelingenzaken gebracht. Bedoeling was dat hij daarna zou worden ondergebracht in een opvangtehuis voor jonge niet-begeleide vreemdelingen in Anderlecht. Daar kwam hij nooit aan. Brahim verdween uit het gebouw van DVZ toen de ambtenaar die zijn dossier beheerde in lunchpauze ging. Sindsdien was de jongen dagenlang spoorloos. Geen enkele overheidsdienst alarmeerde de politie. Dat gebeurde pas toen het opvangtehuis bij Child Focus informeerde of de verdwijning gemeld werd – wat niet het geval was. Lees daar alles over in 'Lunchtijd, zei de ambtenaar. En toen was Brahim weg' (+).

Dat jonge migranten/vluchtelingen weer van de radar verdwijnen, is niet uitzonderlijk. "Dit is wekelijkse kost", zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de overheidsdienst Justitie. Justitie gaat over de Dienst Voogdij, die opvang zoekt voor minderjarige vreemdelingen zonder begeleiding.

Vorig jaar werd melding gemaakt van 162 vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bij Child Focus, driemaal zoveel als het jaar ervoor. “Het topje van de ijsberg”, meent directeur Heidi De Pauw. “Lang niet alle gevallen worden bij ons gemeld.” Voor geheel Europa wordt het aantal vermiste minderjarige migranten geschat op 10.000. Toch is dit geval bijzonder, meent Child Focus. Heidi De Pauw: “Het gaat om een erg jong kind, dat fysiek geleden heeft. Elke verdwijning van een kind jonger dan dertien moet standaard als onrustwekkend behandeld worden. Niemand in de keten heeft daar rekening mee gehouden. Men heeft enkel een dossiernummer van een vreemdeling gezien. Niet het kind.”

De verdwijning brengt de Dienst Vreemde­lingen­zaken onder vuur. "We hebben een beetje naar elkaar zitten kijken", bekent directeur Freddy Roosemont aan de VRT. Hij geeft toe dat zijn dienst in de fout is gegaan. "Het is de verantwoordelijkheid van de dienst die de persoon in bewaring heeft om de autoriteiten te waarschuwen als er wat misgaat", zegt Edward Landtsheere van Justitie.

Het is niet de eerste keer dat DVZ in de knel komt. Oppositiepartij Groen eist een onafhankelijke doorlichting van de dienst. “Dat staat in het regeerakkoord”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt. “Voorlopig is er enkel een interne audit van enkele onderdelen. Het is duidelijk dat er iets fout zit bij DVZ. Keer op keer gaan ze uit de bocht. Nu eens voor de lange wachttijd voor humanitaire visa, dan weer voor ongemotiveerde beslissingen of voor de te strenge controle op medische regularisatie.”